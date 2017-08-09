Около пяти керченских семей продолжают жить в домах, предназначенных к сносу, на Цементной слободке, и отказываются переезжать в новый дом, построенный для переселенцев. Как сообщает 9 августа корреспондент Крым.Реалии, таким образом люди протестуют против действий властей, до сих пор не предоставивших жильцам нового дома право собственности на жилье.

Как рассказала одна из жительниц Цементной слободки, семьям, которые переселились из своих домов в новые квартиры, выдали некие временные бумаги, не имеющие юридической силы. При этом дома на территории слободки уже начали сносить.

«Нас здесь пять семей, а вообще собственников здесь около 50 семей. Они (власти города – КР) ключи дали, и люди заехали без документов. Как в гостиницу, по временному какому-то смешному договору, который не имеет никакой юридической силы. То есть, заходи, живи, как в гостинице, отвечаешь за имущество. А там (в новом доме – КР) у тех – течет, у тех – котел не работает», – рассказала керчанка на условиях анонимности.

Как сообщает корреспондент Крым.Релии, часть строений на Цементной слободке полностью разрушены, некоторые продолжают оставаться нетронутыми.

Накануне стало известно об аварии на канализационных трубах в доме для переселенцев с Цементной слободки, куда переселили жителей, чьи дома планируется снести из-за строительства Керченского моста. Жители дома пожаловались на то, что канализационные трубы в подвале оказались разрушенными, а сам подвал – затоплен нечистотами.

В конце апреля 2017 года прошедшие дожди привели к значительному оседанию почвы на территории дома для переселенцев и непосредственно под ним, в результате на фасаде дома появилась большая трещина, а территория двора оказалась частично разрушенной.

В начале мая 2017 года стало известно, что два трехэтажных дома в районе микрорайона Нижний Солнечный в Керчи, куда переселили жителей Цементной слободки, вошли в список «Стоп самострой». Перечень объектов капитального строительства, в отношении которых «зафиксированы нарушения градостроительного, природоохранного и земельного законодательства», ведет подконтрольное Кремлю правительство Крыма.

По информации чиновников, 83 семьи – участники программы расселения из санитарно-защитной зоны моста через Керченский пролив, получили ключи от квартир.