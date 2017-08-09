Мнение прокурора: «только лингвист может услышать в речи Умерова экстремистские призывы»

Адвокат одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова Эмиль Курбединов рассказал, что по мнению прокурора, только лингвист может услышать в речи Умерова, в эфире телеканала ATR, призывы к экстремистской деятельности.

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на Фейсбуке.

По словам Курбединова, все пять свидетелей защиты никаких призывов не слышали. Они слышали «лишь точку зрения Умерова о том, что происходит в Крыму, России и мире, его политический анализ ситуации».

«Тогда теряется весь смысл. Получается, что эта статья предусмотрена только для специалистов-лингвистов. Почему же тогда говорят о каком-то неопределенном круге лиц? Пускай привлекают тогда специалистов-лингвистов и спрашивают у них, услышали они это или нет», – отметил он.

В середине июля Александр Подрабинек отмечал, что перевод выступления Ильми Умерова на крымскотатарском языке в эфире телеканала ATR согласовывался с российской ФСБ, а лингвистическая экспертиза его речи основана не на том, что в действительности говорил Умеров, а на том, как его слова трактует переводчик. При этом автор перевода Салединов добавлял слова, которых Умеров не произносил: детали, названия городов и даже фамилии.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.