В Киеве проходит «Крымский вечер» к Международному дню коренных народов

В Киеве в Американском доме 9 августа проходит «Крымский вечер», посвященный Международному дню коренных народов мира.

Гостей мероприятия поприветствовал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он напомнил присутствующим о тех судебных процессах в отношении крымскотатарских активистов, которые проходят в Крыму и об обыске в доме крымского татарина в поселке Кировское, что прошел 9 августа, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Мы не принимаем, когда некоторые европейские политики предлагают идти на диалог с Путиным, решить вопрос на востоке Украины… Если вы слышите, что кто-то из политиков говорит: «Давайте подождем с Крымом», это значит, что он говорит: «Давайте убьем крымских татар», – отметил Чубаров.

Важность участия международного сообщества в деле деоккупации Крыма отметил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«Я очень надеюсь и твердо верю в то, что оккупация Крыма – это последняя оккупация, которую себе смогла позволить Россия. Благодаря содействию и помощи всего международного демократического сообщества, мы обязательно освободим Крым», – произнес Джемилев.

В рамках мероприятия представлена культурно-образовательная программа, посетители увидят концерт крымскотатарских песен и танцев. Также представлена выставка об этногенезе, истории и культуре крымскотатарского народа на английском языке, ее подготовил Эстонский институт по правам человека, министерство информационной политики Украины, Крымскотатарский ресурсный центр при поддержке Министерства иностранных дел Эстонии.

Организатором вечера выступило Министерство информационной политики Украины, Меджлис крымскотатарского народа и Американский дом.

Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9 августа. Он утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году.

20 марта 2014 года Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».