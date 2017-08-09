Российские силовики до сих пор не пояснили причину обыска у жителя поселка Кировское, крымского татарина Умера Эмирамзаева. Об этом 9 августа в комментарии Крым.Реалии рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

«Причины обыска никто из российских силовиков так и не пояснил. Они нормально не предъявляли постановления. Брат сумел прочитать какую-то часть постановления, но потом его вырвали из рук. Из того, что он запомнил: якобы Умера подозревают в причастности к террористической организации, разжигании межнациональной розни», – отметил Джеппаров.

По словам правозащитника, то что произошло в доме Эмирамзаева, «назвать обыском тяжело».

«Мы это расцениваем как нападение. Обыск – это определенная процедура. А то, то произошло – ­вне всяких процедур. Пока хозяева поняли, в чем дело, то силовики уже были в доме. Приказали всем пойти в одну из комнат. Синхронно обыскивали все комнаты без хозяев и понятых. Устроили допрос членов. Предлагали его жене подписать бумагу, но она отказалась. После чего они перешли на крик, угрожали», – сказал правозащитник.

Жителю крымского поселка Кировское, крымскому татарину Умеру Эмирамзаеву, к которому с утра 9 августа пришли с обыском российские силовики, стало плохо. К нему приехала скорая помощь.

На сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о причинах обыска пока не сообщают.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».