В подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя 9 августа на два месяца продлили срок содержания под стражей пятерым фигурантам симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» – Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову, Узаиру Абдуллаеву, Теймуру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову. Поддержать их пришло около 50 соотечественников, но для судебного заседания выбрали самый маленький и душный зал, в который пускали только по трое самых близких родственников. После суда дети кричали полиции, чтобы они отпустили их отца, и скандировали: «Позор». Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими». После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир». После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».