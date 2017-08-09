Джемилев: без деоккупации Крыма будущего у крымских татар там не будет

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что главная задача для обеспечения прав крымских татар – деоккупация Крыма.

«Если не будет освобождения Крыма, будущего ни у крымских татар, ни у «ватников», которые голосовали за Путина, не будет», – отметил Джемилев в комментарии Крым.Реалии.

Он также указал на важные шаги, которые осуществляет Украина.

«Принятие закона о крымскотатарском народе, где крымские татары обозначены как коренной народ со всеми вытекающими правами. Второе – изменения в конституцию относительно статуса Крыма. Сейчас в рабочей комиссии споры, там хотят избежать термина «республика», говорят «крымскотатарская автономия», ибо республика в составе унитарного государства ведет к распаду Украины. Я говорю, что государства распадаются не потому, что какой-то регион назван республикой, ведь Советский Союз распался не от того, что там были республики, а совсем по другой причине», – сказал Джемилев.

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Он утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году. По случаю даты в Киеве проходит «Крымский вечер».

20 марта 2014 года Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».