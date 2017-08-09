Керченский пролив открыли для судоходства – инфоцентр «Крымский мост»

Судоходство в Керчь-Еникальском канале Керченского пролива возобновлено в среду, 9 августа, после тестирования плавучей системы. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Как только строители завершили свою работу на фарватере, лоцманы таманского и крымского управлений «Росморпорта» оперативно приступили к проводке судов через канал. На время проведения морской операции в Керченском проливе мы увеличили состав лоцманов и лоцманских катеров, так что проводка караванов будет осуществляться даже быстрее, чем после ограничений по штормовым условиям», – говорится в сообщении.

Судоходство было ограничено 9 августа с 6:00.

8 августа в Керчь прибыла вторая плавучая платформа, которая предназначена для транспортировки и подъема на фарватерные опоры арочных пролетов Крымского моста.

В июне 2017 года стало известно, что Минтранс России подготовил проект приказа о закрытии Керченского пролива в акватории его судноходной части Керчь-Еникальского канала на 23 суток в августе-сентябре 2017 года.

Прокуратура Автономной Республики Крым ведет досудебное расследование в связи с нарушением правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.