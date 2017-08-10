Семнадцать стран не признали «конституционную ассамблею» Венесуэлы

Семнадцать государств Южной и Северной Америки отказались признать легитимность так называемой «конституционной ассамблеи» Венесуэлы. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД нового регионального блока, включающего Канаду, Бразилию, Аргентину, Мексику, Чили, Колумбию и Перу.

На встрече в Перу участники осудили «падение демократического строя» в Венесуэле и договорились считать единственными законными решения парламента страны.

Во время выступления на итоговой пресс-конференции глава МИД Перу Рикардо Лина назвал режим венесуэльского президента Николаса Мадуро диктатурой.

Многие страны и международные организации расценивают создание «конституционной ассамблеи» под руководством сторонников Мадуро как его попытку узурпировать власть.

8 августа на встрече в Каракасе поддержку Николасу Мадуро выразил региональная группа ALBA, объединяющий латиноамериканские страны с левыми режимами: Венесуэлу, Никарагуа, Эквадор и Кубу.