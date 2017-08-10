В Белогорском районе Крыма сообщают о вооруженных российских силовиках

В селе Новокленово в Белогорском районе аннексированного Крыма с утра 10 августа вооруженные российские силовики блокируют одну из улиц. Об этом в Фейсбуке сообщает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, а также крымскотатарский активист Заир Смедляев.

«В селе Учь Козь (ныне – Новокленово) Карасувбазарского (ныне – Белогорского) района Крыма вооруженные русские оккупанты блокируют одну из улиц. Похоже, очередной обыск и очередное задержание», – написал Чубаров.

Крым.Реалии пытаются выяснить более подробную информацию у крымских активистов и правозащитников.

На сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о каких-либо операциях в Белогорском районе пока не сообщают.

Накануне, 9 августа, российские силовики провели обыск в доме жителя поселка Кировское, крымского татарина Умера Эмирамзаева. Во время обыска ему стало плохо, мужчину госпитализировали. Каких-либо обвинений мужчине пока не предъявляли.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».