Житель поселка Кировское, в доме которого прошел обыск, госпитализирован – адвокат

Жителя поселка Кировское Умера Эмирамзаева после повторного вызова скорой помощи во время обыска в его доме медики направили в больницу. Представители российских спецслужб сразу прекратили свои действия и покинули помещение. Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Маммет Мамбетов.

«Никаких протоколов подписать не дали. Единственное, что они предъявили – постановление о неком осмотре, то есть с их слов это не обыск. Все действия, которые проходили, квалифицируются как обыск, изъяли ноутбук, системный блок, два планшета. Были серьезные угрозы в отношении самого Умера, супруги его, мол, «если не будете говорить, то это будет долго продолжаться, мы вас будем дергать». Оперативники вели себя грубо, матерились… Получается, что неустановленные люди приехали в дом с автоматами, угрожали, изъяли технику и ушли – это какой-то грабеж», – отметил адвокат.

После этого на встрече с защитником в больнице Эмирамзаев указал, что изъятая техника ему не принадлежит, все это – имущество членов семьи.

Адвокат заявил о намерении обратиться с запросом по факту произошедшего к правоохранителям.

Российские силовики в среду, 9 августа, с утра пришли с обыском домой к жителю крымского поселка Кировское Умеру Эмирамзаеву.

На сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о причинах обыска не сообщают.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».