Власти Крыма просят не паниковать вкладчиков «Генбанка»

Подконтрольный Кремлю министр экономического развития аннексированного Крыма Андрей Мельников утверждает, что у клиентов крымского «Генбанка» нет поводов для паники в связи с введением временной администрации в финучреждении. Об этом он сказал российскому «Интерфаксу».

«С одной стороны, крымчан понять можно. У них уже есть неудачный опыт, но данная ситуация не является поводом для паники. Я могу посоветовать сохранять спокойствие. Банк работает в обычном режиме... Слышал, что в некоторых банкоматах Симферополя закончились средства. Причина этому – всеобщая паника. Таким поведением вы просто выбиваете из колеи самих себя и затрудняете работу банка», – сказал Мельников.

Банк России назначил временную администрацию в крымский «Генбанк» и привлек «Собинбанк» в качестве инвестора. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Центрального банка России. Такое решение там объяснили необходимостью «поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости».

Первым российским банком, который появился в Крыму после аннексии, стал РНКБ, который поселился в бывших отделениях ПриватБанка. Одновременно с этим на полуостров зашел небольшой московский «Генбанк». Крупнейшим финучреждением в Крыму стал банк «Россия», который почти сразу США внесли в санкционный список. Системы Visa и MasterCard той же весной прекратили обслуживать карты, эмитированные этим банком.

В 2014 году на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Уже в 2014 году Центробанком России были отозваны лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. К лету 2015 года количество организаций в Крыму снизилось до 20. Весной 2016 года на полуострове насчитывалось 16 банков, это с учетом двух местных финучреждений. Сейчас их остается всего около десяти.

На момент аннексии полуострова в Крыму успешно работало более 70 украинских банков, среди которых присутствовали не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом.