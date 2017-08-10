Цена нефти Brent выросла до 53 долларов за баррель

Цена эталонной североморской марки нефти Brent на электронных торгах 10 августа достигла отметки 53 доллара за баррель. В то же время американский эталон WTI остается ниже отметки 50 долларов за баррель, хотя тоже незначительно растет в цене.

Цена нефти растет на протяжении последних двух дней благодаря прогнозам Американского института нефти о значительном сокращении запасов в США, подтвержденным официальными данными управления энергетической информации министерства энергетики США.

В то же время значительный рост цены сдерживает увеличение запасов бензина на американском рынке. Также через несколько недель в США финиширует летний автомобильный сезон, и это тоже сдерживает нефтяные котировки. Рынок также не уверен, продолжат ли действие своих договоренностей о сокращении добычи нефти страны ОПЕК и Россия и другие нефтедобытчики, не входящие в картель.