Порошенко: гордимся мужеством и силой духа Чийгоза

Украина гордится мужеством и силой духа одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза, которого судят в аннексированном Крыму. Так президент Украины Петр Порошенко прокомментировал судебный процесс над Чийгозом и его последнее слово, с которым он выступил накануне, 9 августа, в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма.

«Слова Ахтема Чийгоза, которые он произнес в последней речи перед приговором, полностью отражают преступный характер судилища, который устроила Российская Федерация против украинцев и крымских татар, выступивших в защиту своей Родины... Гордимся твоим мужеством и силой духа, Ахтем. Украина с тобой!» – говорится в заявлении Порошенко, обнародованном на Фейсбуке.

Порошенко также заверил, что украинские власти продолжат добиваться освобождения Ахтема Чийгоза и других украинских политзаключенных, удерживаемых Россией.

Один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз 9 августа выступил в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма с последним словом, в котором заявил, что приговор, которые ему вынесет суд, будет приговором «для всего крымскотатарского народа». Полный текст речи Чийгоза опубликован на сайте Крым.Реалии.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма вынесет приговор одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу 11 сентября.

7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля»после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.