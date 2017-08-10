Опубликовано видео испытаний плавучей опоры для арок Керченского моста

В сети Интернет появилось видео прошедших накануне в Керченском проливе испытаний, во время которых буксиры провели плавучую платформу по Керчь-Еникальскому каналу.

Платформу, которая служит для транспортировки арочных пролетов моста через Керченский пролив, доставили к фарватеру, и протестировали работу ее лебедок, сообщает 10 августа инфоцентр «Крымский мост», опубликовавший видео испытаний.

«Первая плавучая опора проходит испытания в фарватерном створе, в месте выгрузки и подъема пролетных строений. Вторая опора тестируется в «ковше» у керченской технологической площадки там, где пролеты будут грузиться», – говорится в сообщении.

Испытания на фарватере прошли 9 августа в течение 12 часов (с 6:00 до 18:00), отметили в информационном центре.

Вес железнодорожной арки в момент транспортировки к фарватеру составил более 6 тысяч тонн, автодорожной – почти 5 тысяч тонн.

По информации заказчика строительства Крымского моста, предприятия «Упрдор «Тамань», плавучая платформа была изготовлена на «Севастопольском морском заводе». Проектировщик плавсистемы – севастопольское ЦКБ «Коралл».

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.