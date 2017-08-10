Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

Защита крымскотатарского активиста Караметова добивается замены его ареста на штраф

Сервер Караметов, архивное фото

Сторона защиты подала апелляционную жалобу на административный арест крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Об этом 10 августа в комментарии Крым.Реалии сообщила юрист Лиля Гемеджи.

«В апелляции указали все, с чем мы были несогласны, все процессуальные нарушения, и указали моменты, связанные с возрастом и состоянием здоровья Караметова. До последнего будем надеяться на то, что административный арест ему заменят штрафом», – отметила Гемеджи.

Она добавила, что в Крыму активисты и правозащитники сейчас планируют ряд мероприятий для придания широкой огласки этому делу.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции».

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

БОЛЬШЕ

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG