Фигурант «дела крымских диверсантов» Сулейманов и его защита готовят апелляцию на приговор

Фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов и его защита готовят апелляцию на приговор подконтрольного Кремлю Железнодорожного районного суда Симферополя, который 10 августа приговорил крымчанина к 1 году и 18 месяцам колонии общего режима. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Сулейманова Эмиль Курбединов.

Он обратил внимание на то, что суд не принял во внимание доводов защиты о том, что на Сулейманова пытаются «списать» убытки крымских предприятий, а также о нарушении прав его подзащитного.

«Доводы защиты о том, что в ООО «Морская дирекция» буквально месяц-полтора назад были найдены нарушения финансово-хозяйственной деятельности (я думаю, что этот ущерб пытаются списать на Редвана) – это, конечно, ничего во внимание не было принято судом. Переквалификации на первую часть (статьи 207 УК России – КР), как было бы более или менее адекватно в такой ситуации, тоже не произошло. Мы намерены, как я, так и Редван, обжаловать данный приговор суда в Верховном суде (аннексированного Крыма)», – отметил Курбединов.

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя 10 августа признал виновным 28-летнего Редвана Сулейманова по части второй статьи 207 УК России – в ложном сообщении об акте терроризма, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Фигуранта «дела крымских диверсантов» Сулейманова приговорили к 1 году и 8 месяцем колонии общего режима, а также обязали выплатить компенсацию за «ущерб» – более 3,5 млн рублей (около 1,5 млн грн – КР).

В МИД Украины осудили приговор фигуранту «дела крымских диверсантов» Редвану Сулейманову и призвали российские власти прекратить репрессии против крымских татар на полуострове.

Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности России разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергают заявление Федеральной службы России.

Фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов в суде признал вину, но не согласился с предъявленным ему обвинением в причинении большого ущерба.