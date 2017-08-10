Фигуранта «дела крымских диверсантов» Редвана Сулейманова в аннексированном Крыму приговорили к 1 году и 8 месяцем колонии общего режима, а также обязали выплатить более 3,5 млн рублей (около 1,5 млн грн – КР) «ущерба». Такое решение 10 августа огласил подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На заседании 7 августа Редван Сулейманов выступил с последним словом. Он заявил, что признал свою вину, однако не согласился с размером ущерба, в причинении которого его обвиняют.

Прокурор 2 августа запросил два года лишения свободы фигуранту «дела крымских диверсантов» Редвану Сулейманову.

Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности России разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергают заявление Федеральной службы России.

Фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов в суде признал вину, но не согласился с предъявленным ему обвинением в причинении большого ущерба.