Мать фигуранта «дела крымских диверсантов» Редвана Сулейманова, которого 10 августа в аннексированном Крыму приговорили к 1 году и 8 месяцем колонии общего режима, считает обвинения против ее сына надуманными, а процесс над ним – «судилищем». Об этом Руслана Сулейманова сказала в комментарии Крым.Реалии после оглашения приговора. Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности России разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств. В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергают заявление Федеральной службы России. Фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов в суде признал вину, но не согласился с предъявленным ему обвинением в причинении большого ущерба. После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».