Российские власти аннексированного Крыма не смогут обеспечить водой сельское хозяйство и другие сферы за счет опреснения морской воды. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк.

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«Опреснение в Крыму может быть только локальным подходом для небольшой территории. Решить все проблемы сельского хозяйства, промышленности, коммунальной сфер за счет опреснения невозможно. Оно предполагает целый ряд экологических проблем и, главное, затраты электроэнергии будут колоссальными. Жара только усложняет процесс – в него приходится включать различные химикаты. Следовательно, летом в нынешних условиях Крыма тотальное опреснение становится чересчур сложной задачей», – отметил эксперт.

Заведующий кафедрой экологии и технологии растительных полимеров НТУ «Киевский политехнический институт имени Сикорского» Николай Гомеля добавил, что на 70% себестоимость опресненной воды определяется расходами на электроэнергию. По его мнению, если поставить такие установки в Крыму, то потребление электричества возрастет существенно – по приблизительным оценкам, на 20-30%.

Об опреснении морской воды в Крыму говорят с тех пор, как после аннексии полуострова в 2014 году прекратилась подача воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу. Ряд местных экологов заявляли о нереалистичности планов добывания пресной воды из морской, однако российские власти полуострова регулярно возвращаются к этой теме.