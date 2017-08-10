Прокуратура АРК расследует арест пожилого активиста Сервера Караметова в Крыму

Прокуратура АРК намерена дать правовую оценку незаконному задержанию пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова в аннексированном Крыму. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Сообщается, что обращение по поводу незаконного лишения свободы гражданина Украины и незаконного препятствования проведению мирного митинга в аннексированном Крыму поступило в прокуратуру АРК от народного депутата Украины Рефата Чубарова.

«В обращении указано, что представители незаконно созданных на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, в городе Симферополе, с применением насилия задержали 76-летнего ветерана национального движения Сервера Караметова, который осуществлял мирный одиночный пикет у здания «Верховного суда Республики Крым», с требованием освобождения украинских политзаключенных», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прокуратура АРК внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 146 (незаконное лишение свободы) и 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) Уголовного кодекса Украины.

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя 9 августа присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции». Накануне суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции».

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.