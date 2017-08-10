В Севастополе на экономят на вечерней иллюминации несмотря на энергодефицит

В аннексированном Севастополе ввели графики отключений света, но в центре города по вечерам освещение не экономят, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Согласно официальным графикам компании «Севастопольэнерго», город будут частично обесточивать до 15 августа. Двухчасовые отключения света ежедневно ожидают сразу несколько районов. Подстанции отключают в период максимальной нагрузки – с 20:00 до 22:30.

Уличное освещение и подсветка административных зданий в центре города начинает работать после 21:00. На освещении других объектов в историческом центре и на Приморском бульваре город не экономит.

Отключения света в Севастополе заявлены, как плановые, однако, 8 августа они застали жителей более 20 улиц врасплох, сообщает корреспондент Крым.Реалии. «Блэкаут» настиг севастопольцев в супермаркетах и в лифтах. По данным местного издания «Форпост» некоторые из горожан около двух часов просидели запертыми в магазине, потому что охрана не выпускала посетителей, боясь краж. В тот же день в «Севастопольэнерго» призвали севастопольцев экономить электричество и не включать кондиционеры, несмотря на сорокаградусную жару.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.