В Крыму оштрафовали перевозчика за нелегальную работу на маршрутах – прокуратура

В Крыму оштрафовали перевозчика за нелегальную работу на незакрепленных за ним маршрутах, сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры полуострова.

Сообщается, что в Киевском районе Симферополя выявлен перевозчик, выпускавший свои автобусы по двум внутригородским маршрутам, которые не были закреплены за ним, а именно: в отсутствие договора с органом местного самоуправления и карт маршрута регулярных перевозок.

По постановлению прокуратуры перевозчик оштрафован на 600 тысяч рублей (около 250 тысяч гривен – КР).

Как сообщается, прокурор города возбудил в отношении ООО «Феникс» два дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 11.33 КоАП России (использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров автобуса, трамвая или троллейбуса при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок в случае, если наличие такой карты является обязательным).

Комментариев представителей этого юридического лица или его адвокатов на данный момент нет.

В настоящее время автобусы перевозчика не используются на этих маршрутах, сообщают в крымском ведомстве.