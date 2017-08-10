Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда»

Министерство культуры России в четверг, 10 августа, выдало фильму «Матильда» прокатное удостоверение, присвоив картине рейтинг «16+».

Как сообщает Радио Свобода, в российском министерстве отметили, что «ничего запрещенного в фильме нет».

Накануне в руководстве крымского кинотеатра «Спартак» сообщили, что они будут показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», если он получит прокатное разрешение.

Полемика вокруг фильма «Матильда», рассказывающего о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным «защитником» Николая II выступила Наталья Поклонская.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда». По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.