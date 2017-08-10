Кадыров отказался запрещать показ «Матильды» в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался запрещать показ фильма Алексея Учителя «Матильда» на территории республики. Он считает, что жители Чечни «и так не станут тратить время» на просмотр, как он выразился, «аморальной, бездуховной к своей Родине» картины. Кадыров убежден, что фильм «не найдет зрителя» и в других регионах России.

В четверг Министерство культуры России позволило показ фильма «Матильда» на всей территории страны, присвоив рейтинг 16+. Картина выйдет в прокат в октябре.

Накануне в руководстве крымского кинотеатра «Спартак» сообщили, что они будут показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», если он получит прокатное разрешение.

Полемика вокруг фильма «Матильда», рассказывающего о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным «защитником» Николая II выступила Наталья Поклонская.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда». По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.