В Ялте анонсируют пикет концертного зала «Юбилейный»

В Ялте в пятницу, 11 августа, в 10:00 состоится пикетирование концертного зала «Юбилейный» в знак протеста против заезда грузовиков со сценическими оборудованием российского певца Филиппа Киркорова на набережную накануне концерта, что состоится 13 августа. Об этом сообщает крымский журналист Сергей Сардыко в своем Фейсбуке.

По его словам, есть опасения, что грузовики могут повредить плитку на набережной, а на жаре может лопнуть колесо.

«А если лопнет колесо в такую жару? Почему машины не проедут через горсад и переулок Черноморский? Неужели все дело в рекламе? Приглашаем неравнодушных ялтинцев выразить протест против угробления набережной!» – написал Сардыко.

Он также приложил к посту документы, свидетельствующие о том, что местные власти позволили провести пикет.

Филипп Киркоров не раз посещал аннексированный Крым. Так, во время недавнего гастрольного тура в июле он посетил сафари-парк «Тайган».

Филипп Киркоров находится в списках украинского сайта «Миротворец», как «лицо, которое сознательно нарушило государственную границу Украины».

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском погранведомстве в начале июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».