Поклонская нашла нарушения в выдаче фильму «Матильда» прокатного удостоверения

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская считает, что прокатное удостоверение фильму режиссера Алексея Учителя «Матильда» было выдано «с нарушениями, в спешке». Об этом она заявила в комментарии «Интерфаксу».

«Столько сразу в один день допустить нарушений – наверняка были для этого поводы и, может, Министерство культуры доведено до такого кипящего состояния, что смогло несмотря ни на что выдать прокатное удостоверение в нарушение порядка выдачи», – сказала Поклонская.

Она утверждает, что перед принятием решения не было обсуждения в совете при Министерстве культуры. А это, по ее словам, нарушение регламента.

Министерство культуры России в четверг, 10 августа, выдало фильму «Матильда» прокатное удостоверение, присвоив картине рейтинг «16+». В российском министерстве отметили, что «ничего запрещенного в фильме нет».

Накануне в руководстве крымского кинотеатра «Спартак» сообщили, что они будут показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», если он получит прокатное разрешение.

Полемика вокруг фильма «Матильда», рассказывающего о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным «защитником» Николая II выступила Наталья Поклонская.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда». По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.