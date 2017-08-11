Украинский эксперт: крымские отельеры не смогут зарабатывать даже в курортный сезон

Возросшие ставки аренды земли и сокращение туристического потока в Крыму делают отельный бизнес убыточным. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказала главный редактор украинского портала «Новости турбизнеса» Татьяна Козлова.

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​«Владельцам турбизнеса, с которыми я сохраняю связь, приходится в июле-августе подбадривать друг друга: «Еще приедут туристы, просто погода плохая, море холодное». Однако сейчас к ним приходит осознание, что содержать отели в Крыму просто невыгодно, особенно с новыми ставками аренды. Если раньше они за землю платили десятки тысяч рублей – то теперь это сотни тысяч и миллионы. На фоне реального сокращения турпотока зарабатывать на отелях становится невозможно», – отметила эксперт.

При этом генеральный директор российского туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что вернуться на любой курорт в следующем году готовы не более 10% отдыхающих, поскольку людям хочется разнообразия.

9 августа российский предприниматель Александр Лебедев пожаловался, что стоимость земельной аренды для его спа-отеля в Алуште возросла в 14 раз, и назвал это попыткой рейдерского захвата.

Тем временем в подконтрольном Кремлю Министерстве курортов и туризма Крыма рапортуют, что санатории и отели в июле были загружены на 65%.