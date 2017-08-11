В ГПУ заявляют, что Саакашвили может въехать в Украину только после оформления визы

Лишенный украинского гражданства бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили может попасть в Украину только после оформления визы. Об этом заявил поздно вечером 10 августа заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Он также указал, что за нарушения при оформлении гражданства Саакашвили, которые стали причиной его отмены, должны нести административную или дисциплинарную ответственность чиновники.

«Но за свою «ошибку» должен ответить и гражданин Саакашвили, поставил крестик в графе «под судом и следствием в иностранном государстве не состою», а абзацем ниже после «предупреждения о возможности потерять гражданство Украины в случае предоставления ложных сведений» поставил подпись», – написал Енин в Фейсбуке.

Михеил Саакашвили в Грузии находится в розыске по нескольким обвинениям, касающимся времени его президентства в 2004-2013 годах. В Тбилиси заявляли, что будут добиваться его экстрадиции от любой страны, где он будет находиться.

В последние годы он жил в Украине, где получил украинское гражданство и был назначен председателем Одесской областной государственной администрации. Киев отклонил запросы Тбилиси о его выдаче.

После отставки с этого поста Саакашвили стал резко критиковать власть Украины и заявлять о своих планах устранить ее. В конце июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил потерю Михеилом Саакашвили гражданства Украины – по сообщениям, из-за сознательного представления ложных сведений при приобретении украинского гражданства.

Сам Саакашвили на тот момент находился в США.