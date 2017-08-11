В столице Филиппин из-за землетрясения эвакуировали людей

Мощное землетрясение побудило власти столицы Филиппин Манилы объявить об эвакуации из школ и офисов. По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой в 6,2 поразило 11 августа северный остров Лусун на Филиппинах.

Пока не было сообщений о смертях или травмах.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии отметил, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 5 километров к юго-западу от города Лиан в провинции Батангас на глубине 173 километров.

Предупреждение о цунами власти не выдавали.

Филиппины расположены в геологически активной тихоокеанской зоне и часто испытывают землетрясения.

В июне этого года погибли два человека, сотни получили травмы, когда землетрясение магнитудой 6,5 поразило восточную часть Филиппин. Более 220 человек стали жертвами мощного землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в октябре 2013 года.