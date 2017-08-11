В деле осужденного «крымского диверсанта» Сулейманова возник уникальный судебный прецедент – адвокат

Никогда еще в российской судебной практике с обвиняемого в уголовном преступлении не взыскивали упущенную выгоду, как это случилось с так называемым «крымским диверсантом» Редваном Сулеймановым. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

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​«Редван Сулейманов признал вину, но категорически отрицает ущерб, якобы нанесенный морской переправе и севастопольскому автовокзалу звонками о минировании. Никаких доказательств этому нет – есть только записки сотрудников, которые в итоге выливаются в упущенную выгоду, а она в нарушение Уголовного кодекса засчитывается как ущерб. Абсолютно уникальная и абсурдная ситуация», – отметил адвокат.

10 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя приговорил Редвана Сулейманова к одному году и восьми месяцам колонии общего режима, обязав выплатить более чем три с половиной миллиона рублей ущерба как убытки от его предполагаемых звонков о минировании этих объектов.

Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности России разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергают заявление Федеральной службы России.