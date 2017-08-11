Навальный предложил Поклонской бороться в Крыму с улицами имени убийцы царя

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный предложил бывшему российскому прокурору Крыма, депутату Госдумы России Наталье Поклонской выступить за переименование улиц и населенных пунктов, названных именем революционера Петра Войкова, причастного к убийству царя Николая II и его семьи.

Комментируя высказывания Поклонской по поводу фильма «Матильда», в котором рассказывается о жизни царя, Навальный в своем видеоблоге 10 августа отметил, что не понимает, почему Поклонская не возмущена Лениным и другими революционерами, действия которых привели к гибели царской семьи.

Он напомнил, что в Москве существует станция метро имени Петра Войкова, который был одним из людей, согласовавших расстрел царя и членов его семьи.

«Есть различные воспоминания о том, что он (Петр Войков – КР) чуть ли не лично закалывал детей (из царской семьи – КР), есть свидетельства о том, что он получил 16 литров серной кислоты, чтобы этих убитых в резне людей потом поливать серной кислотой. И Поклонская вообще не замечает этого», – сказал политик.

Навальный добавил, что в крупных городах России есть 28 улиц Войкова, а в Крыму именем этого революционера названы улицы в Керчи и Симферополе, а также село и Керченский металлургический завод.

«Куча населенных пунктов названы в честь человека, который убил вашего любимого царя, и поливал его, его семью, его детей серной кислотой. Что вы молчите тогда? Езжайте, пожалуйста, в ваш родной Крым и проводите там референдум, переименовывайте улицы. Почему мы не слышим вообще ни одного заявления на эту тему?» – сказал Навальный.

Полемика вокруг картины «Матильда», рассказывающего о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным «защитником» Николая II выступила Наталья Поклонская.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить «Матильду». По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.