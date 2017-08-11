В Госкомрегистре Крыма назвали украинские документы на недвижимость «бессрочными»

Подконтрольный Кремлю Госкомитет по государственной регистрации и кадастру Крыма обнародовал 11 августа напоминание крымчанам о том, что украинские документы на недвижимость не нужно переоформлять, если нет необходимости совершать сделку.

Заместитель председателя Госкомрегистра Валентина Кирлица в ходе выездного приема граждан в Симферопольском районе назвала украинские документы на недвижимость «бессрочными».

«Возникшие при Украине права на объекты недвижимости признаются Российской Федерацией бессрочными. Если у человека нет надобности совершать какую-либо операцию с недвижимостью, например, продавать, менять, дарить домовладение или земельный участок, то создавать ажиотаж не нужно. Об этом мы не раз говорили, но поскольку такие вопросы в обществе возникают и сегодня, мы продолжим вести разъяснительную работу среди населения», – сказала Кирлица.

Крымчане жалуются на очереди в региональных учреждениях при оформлении документов на недвижимость.

В июне 2017 года глава подконтрольного Кремлю Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру российского правительства Крыма Александр Спиридонов на совещании пригрозил подчиненным увольнениями за неэффективную работу.