В Крыму проверят эффективность работы Бюро технической инвентаризации

Подконтрольный Кремлю Госкомитет по государственной регистрации и кадастру Крыма поручил госпредприятию «Крым БТИ» (Бюро технической инвентаризации – КР) подготовить отчет об итогах работы за первое полугодие 2017 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе рабочего совещания руководства Госкомрегистра и администрации БТИ, 11 августа обсудили эффективность деятельности этого предприятия и его филиалов за первые шесть месяцев 2017 года и в целом трехлетний период с начала работы госпредприятия.

Председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов дал указание директору «Крым БТИ» Владимиру Забражнову в ближайшее время представить подробный отчет о соблюдении плана финансово-хозяйственной деятельности, отметили в пресс-службе.

«Руководству ГУПа также поручено внести свои предложения по оптимизации структуры «Крым БТИ» с возможностью объединения Армянского, Ленинского и Судакского филиалов с более крупными соседними филиалами», – отметил Александр Спиридонов.

В июне 2017 года глава подконтрольного Кремлю Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру российского правительства Крыма Александр Спиридонов на совещании пригрозил подчиненным увольнениями за неэффективную работу.

В феврале 2016 года в Крыму возбудили уголовное дело по поводу растраты средств в «Крым БТИ».