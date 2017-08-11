Взрыв в Пакистане: не менее 3 погибших, 25 раненых

По меньшей мере три человека погибли и 25 были ранены 11 августа в результате мощного взрыва в небольшом городке в пакистанском племенном регионе Баджаур, на границе с Афганистаном.

Администрация региона сообщила, что взрыв был вызван придорожной бомбой. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Баджаур является одним из семи племенных регионов вдоль границы с Афганистаном. Этот регион уже давно является опорным пунктом талибов и других экстремистских группировок.