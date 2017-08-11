Победитель конкурса творчества про Крымский мост надеется, что его песню споет Валерия

Победитель конкурса песен, посвященных строительству Керченского моста, водитель из российского города Иваново Леонид Чернышев, надеется, что его песню споет певица Валерия. Об этом в пятницу 11 августа Чернышев сообщил российскому агентству ТАСС.

«Я был бы рад любому исполнителю, но если это будет певица Валерия, то очень приятно будет», – сказал Чернышев.

По его словам, песню Чернышев сочинял в течение недели. «Писал по одному четверостишию в день, затем уже все сложилось, потом посмотрели и музыку наложили. Затем записали с моими детишками в выходной день и отправили на конкурс», – сказал участник конкурса.

В Крыму жюри конкурса определило лучшие песни и стихотворения, посвященные строительству Керченского моста. Об этом 11 августа сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Первое место заняла композиция Леонида Чернышева из российского Иваново. На втором месте – песня Валерия Зимина и Ивана Хиневича из Дзержинска в Беларуси. Третье место в песенном конкурсе заняла работа Евгения Челахова из Краснодара и Владимира Грачева из Москвы.

Песня-победитель будет представлена в исполнении звезды российской эстрады на конкурсе «Новая волна». Композиция, занявшая второе место, прозвучит в исполнении звезды российской эстрады на ежегодном песенном шоу «Ээхх, Разгуляй!».

Как сообщается, четверо финалистов конкурса стихов получат приглашение в студию «Авторадио» и смогут прочитать свои произведения в прямом эфире.

Для участия в конкурсе на лучшие песню и стихотворение о Керченском мосте авторы направили 1741 работу.