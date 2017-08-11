Сенченко: Украинские власти не хотят мешать работе «Крымского Титана» в обход санкций

Украинские власти не заинтересованы в том, чтобы пресечь незаконные поставки сырья на предприятие Дмитрия Фирташа «Крымский Титан» в аннексированном Армянске. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал бывший вице-премьер правительства АРК Андрей Сенченко.

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«Вопрос тут вовсе не в личности владельца, а в том, что на четвертом году войны с Россией украинские предприятия напрямую поддерживают агрессора. Причем украинским властям не интересно это пресекать – интересно только журналистам и общественникам. Я думаю, что речь должна идти не только о санкциях, а об уголовной ответственности для руководителя каждого предприятия, которое причастно к незаконному снабжению «Крымского Титана», – подчеркнул политик.

9 августа на заводе «Крымский Титан» в аннексированном Армянске обрушилась кровля одного из цехов. В крымском управлении МЧС России сообщили, что обошлось без жертв и пострадавших, но местные СМИ утверждают, что из-за аварии работа предприятия остановилась.

В июле 2017 года Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сырье для работы предприятия незаконно доставляют в Крым из Житомирской области.