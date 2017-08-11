Российские археологи утверждают, что нашли античный храм на раскопках в центре Керчи

Российские археологи нашли на вершине горы Митридат, расположенной в центре Керчи, античный храм, сообщают в пятницу 11 августа местные СМИ.

По информации сайта «Керчь – мой город», ученые обнаружили остатки строения во время раскопок на руинах античного Пантикапея.

Как рассказал заведующий отделом искусства и археологии Античного мира российского государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Владимир Толстиков, который возглавляет археологическую экспедицию в Пантикапее, обнаруженный храм предварительно датируют II веком до нашей эры – II веком нашей эры.

«Это прямоугольник, сложенных из глыб, с перегородкой, который являет собой северо-восточную часть храма. Это типичная планировка храма...», – рассказал Толстиков. Он добавил, что археологи нашли голову статуи, изображавшей льва, которая предположительно украшала статую богини Кибелы, найденную на раскопках Пантикапея в 1826 году. Сейчас статуя богини находится в российском Эрмитаже, археологи не исключали того, что на акрополе Пантикапея мог существовать храм, посвященный Кибеле.

Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.