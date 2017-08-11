В Крыму российские военные учатся минировать местность

Подразделения морского инженерного полка Черноморского флота России вышли на полевые занятия, в рамках которых военные инженеры отработают установку минно-взрывных заграждений. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве отмечают, что военные развертывают полевой лагерь в районе озера Донузлав для выполнения задач очередного этапа летнего периода обучения.

«В ходе полевого выхода военные инженеры отработают вопросы устройства минно-взрывных и невзрывных заграждений в ходе противодесантных действий с использованием плавающих транспортеров, разминирования побережья, водолазной подготовки, организации водообеспечения в полевых условиях, а также охраны и обороны лагеря в условиях действия диверсионных групп условного противника», – говорится в сообщении.

Полевой выход полка продлится до середины сентября.

В начале июля на юге России проводили тактико-специальные учения по организации массового приема раненых. Учения проходили в военных клиниках, расположенных в Северной Осетии, Ставропольском крае, Дагестане и Чечне.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».