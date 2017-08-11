МИД Украины: ограничение Россией судоходства в Керченском проливе незаконно

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с введением Россией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста. Как сообщается в заявлении украинского МИД 11 августа, это «в очередной раз подчеркивает противоправности таких действий».

«Строительство моста через Керченский пролив является незаконным в соответствии с международным правом, поскольку Украина, как прибрежное государство по отношению к Крымскому полуострову, не предоставляла согласие на такое строительство. Вызывает глубокую обеспокоенность также негативное влияние, которое строительство может нанести окружающей среде и навигации через пролив», – говорится в сообщении.

В МИД Украины подчеркнули, что введение Россией в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив является очередным грубым пренебрежением нормами международного права.

Соответствующая нота протеста направлена российской стороне.

В июне 2017 года стало известно, что Минтранс России подготовил проект приказа о закрытии Керченского пролива в акватории его судоходной части Керчь-Еникальского канала на 23 суток в августе-сентябре 2017 года.

Прокуратура Автономной Республики Крым ведет досудебное расследование в связи с нарушением правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив.