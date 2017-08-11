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В Керчи на горе Митридат устанавливают скамейку «Крымский мост»

Рабочие готовят площадку для скамейки на горе Митридат в Керчи, 11 августа 2017 года

В Керчи, на вершине горы Митридат, в пятницу 11 августа устанавливали скамейку «Крымский мост».

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, рабочие подготовили площадку под установку скамейки на участке горы, откуда видны работы по строительству моста через пролив.

Крымчане и жители соседней России приезжают на обзорные площадки с видом на строительство Керченского моста, чтобы сфотографироваться на фоне стройки и арочных пролетов.

В мае 2017 года на смотровой площадке Таманского полуострова в России депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев открыл скамейку с официальным логотипом «Крымского моста».

Николай Валуев на скамейке в Тамани, Россия, весна 2017 года
Николай Валуев на скамейке в Тамани, Россия, весна 2017 года

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.

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