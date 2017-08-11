Северо-Кавказский окружной военный суд 11 августа приговорил к 8 годам колонии общего режима гражданина Украины Артура Панова, обвиняемого в подготовке теракта в российском Ростове-на-Дону. В то же время обвиняемого в пособничестве Панову жителя Ростова Максима Смышляева приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Панова арестовали в Ростове-на-Дону в декабре 2015-го, а Смышляева в январе. Оба предстали перед судом в феврале.

19-летний Артур Панов был задержан в Ростовской области после пересечения российско-украинской границы по подозрению в подготовке теракта в России. 14 февраля в Северо-Кавказском военном окружном суде города Ростов-на-Дону начался судебный процесс по его делу. Вместе с Пановым на скамье подсудимых оказался и ростовский студент Максим Смышляев, которому инкриминировали содействие в «преступной деятельности» украинца.

Находясь под стражей, Артур Панов объявлял голодовку, а в конце мая подал жалобу в Европейский суд по правам человека, в которой заявлял, что в отношении него были нарушены статьи Европейской конвенции о праве на свободу и личную неприкосновенность, а также на справедливое судебное разбирательство.

Правозащитники говорят, что Россия заключила под стражу нескольких украинцев по сфабрикованным политически мотивированным обвинениям после аннексии Крыма в марте 2014 года.

В марте Европейский парламент призвал Россию освободить более 30 украинских граждан из тюрем России, Крыма и контролируемых пророссийскими сепаратистами территорий Восточной Украины. В эти списки попали, среди прочих, кинорежиссер Олег Сенцов, который отбывает 20-летний срок в российской тюрьме, Роман Сущенко, который находится под стражей в Москве. Перечень европарламентарии назвали неполным, поскольку, как они считают, преследованию подвергаются и представители крымских татар.