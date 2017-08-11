Замначальника СИЗО Симферополя задержали за взятку – СМИ

Заместителя начальника Симферопольского СИЗО Никиту Федорова обвинили в получении взятки в 3 млн рублей и задержали в аннексированном Крыму. Об этом «Медиазоне» сообщил журналист Антон Наумлюк со ссылкой на источники в СИЗО и местном управлении ФСБ России.

Сообщается, что Федорова задержали в собственном кабинете. Против него возбудили дело по статье 159 Уголовного кодекса России. Его подозревают во взятке, за которую он обещал помочь заключенному с условно-досрочным освобождением. Сейчас, по информации журналиста, Федоров находится в изоляторе временного содержания.

Следственный изолятор Симферополя, в руководстве которого работает Федоров, известен по жалобам арестованных на условия содержания. В последнее время жалобы поступали, по меньшей мере, от троих человек.

Так, редактор алуштинского издания «Твоя газета» Алексей Назимов и депутат горсовета Павел Степанченко, арестованные по обвинению в вымогательстве, в июле пожаловались в подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма на отсутствие питания при этапировании из СИЗО в суд. Родственники Назимова рассказали, что конвоиры избили его в суде после требования покормить.

Гражданин Афганистана и Украины Кабир Мохаммад, задержанный в сентябре 2016 года в Крыму на границе с Украиной, подал гражданский иск против администрации изолятора из-за неоказания медицинской помощи. Он утверждал, что перенес в камере инсульт, но сотрудники СИЗО не реагировали на его жалобы. Суд обязал СИЗО и медслужбу управления ФСИН провести комиссионное обследование Мухаммада.

Администрация СИЗО Симферополя, а также подконтрольные Кремлю власти Крыма эту информацию пока не комментировали. Подтверждения этой информации из других источников на данный момент нет.