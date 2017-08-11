Столкновение поездов в Египте: не менее 36 погибших и 100 раненых

По меньшей мере 36 человек погибли, еще более 100 ранены в результате столкновения поездов в Египте.

По сообщению местных властей, столкновения произошло 11 августа вблизи средиземноморского города Александрия.

Один из поездов двигался из Каира, другой – из Порт-Саида.

По предварительной информации, авария произошла из-за неполадок в одном из поездов.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что, по предварительным данным, украинцев среди погибших или пострадавших в результате столкновения поездов в Египте нет. Об этом Радіо Свобода сказал начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич.

«Консул сообщает, что, по предварительной информации, украинцев среди пострадавших или погибших в результате столкновения поездов нет», – сказал Кирилич.

В последние годы в Египте произошло несколько катастроф на железной дороге.

В ноябре 2013 года из-за столкновения поездов близ Каира погибли около 30 человек.