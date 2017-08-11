Крупный пожар в Белогорском районе аннексированного Крыма потушили. Загорание сухой растительности на площади 70 га полностью ликвидировали 11 августа в 19:00. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.

В ведомстве отметили, что решающее значение для ликвидации пожара имело привлечение авиации МЧС России – вертолета МИ-8, который с помощью водо-сливного устройства совершил 9 сбросов воды в зону горения. В общей сложности было сброшено 45 кубометров воды.

Всего в тушении загорания сухой растительности и авиационной разведке было задействовано 97 человек и 22 единиц техники.

«Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение огня на села Малиновка и Хлебное. Для защиты этих населенных пунктов были проведены превентивные мероприятия по недопущению распространения огня: с помощью инженерной техники оперативно осуществлена опашка территории для создания естественной преграды для движения огня», – добавили в ведомстве.

Загорания сухой растительности возле села Малиновка Белогорского района аннексированного Крыма началось днем 11 августа. Задействовать российскую авиацию крымские спасатели решили из-за распространения огня на большую территорию в связи с сильным ветром до 12-17 м/с.

Ранее авиатехнику из Краснодарского края соседней России привлекали для тушения крупного лесного пожара под Судаком, который начался 6 августа и был ликвидирован 8 августа. Его площадь составила 50 гектаров.