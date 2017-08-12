Международный день коренных народов – Musafir vaqtı

12 августа в эфире программы «Musafir vaqtı» говорят о том, как прошел Международный день коренных народов в Киеве. Несмотря на уникальность, на абсолютно человеческое желание сохранять и развивать свою самобытность и культуру, права коренных народов постоянно ущемляются.

На протяжении многих лет коренные народы пытаются добиться признания их права на сохранение своей самобытности, традиций и территориальных прав, а также прав на природные ресурсы. По статистике, коренные народы относятся к категории наиболее уязвимых и нуждающихся групп населения планеты.



Гость программы – советник министра культуры Украины Эсма Аджиева.

Автор программы – Халисе Зинедин. Время эфира: 18:40 – 18:50. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.