Один украинский военный погиб, шестеро ранены – штаб АТО

Украинский штаб военной операции на Донбассе сообщает об активизации обстрелов со стороны сепаратистов вдоль всей линии разграничения.

По данным штаба, один украинский военный погиб, подорвавшись на мине, трое получили ранения и трое получили боевые травмы за прошедшие сутки.

Всего украинская сторона зафиксировала 20 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов, и как говорится в сводке, открывала огонь в ответ.

Представители группировки «ЛНР» заявили о 9 обстрелах их позиций со стороны украинских военных, в результате которых получил ранение представитель группировки. Кроме того, заявляют они в сводке, легкое ранение получил житель села Веселая Гора.

Группировка «ДНР» утренней сводки на данный момент не обнародовала.

О перемирии в зоне конфликта на Донбассе договаривались уже много раз, последний раз сейчас 24 июня на время жатвы – до 31 августа. До сих пор ни разу режим прекращения огня не сохранялся. При этом стороны каждый раз отрицают свою вину в нарушениях и обвиняют друг друга в провокациях.