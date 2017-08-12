Лолита признала, что скрывала гастроли в Крыму из-за запрета въезда в Украину (видео)

Российская певица Лолита Милявская, которая накануне отменила тур по городам аннексированного Крыма, разместила в социальных сетях видеообращение, в котором пояснила произошедшее происками аферистов, а также объяснила свое нежелание комментировать гастроли на полуострове запретом на въезд в Украину.

«Не комментировала потому, что... Наверное, была надежда, что, может быть, мне разрешат въезд в Украину, и я смогу увидеть свою семью. Поэтому гастроли в Крыму я не комментировала», – рассказала Лолита.

При этом Лолита отрицает «политическую подоплеку» произошедшего. По ее словам, о том, что гастроли не состоятся, сама певица узнала об этом уже по дороге в Крым.

«Вынуждена констатировать тот факт, что мы с моим коллективом попали под аферистов, настоящих аферистов. Билеты в Крым были аннулированы уже в 12 часов ночи, когда мы уже сдали вещи, заплатили за перевес, за инструменты... Мы обзвонили все залы, чтобы из кассы не выдавали никому деньги, счтобы зрители могли получить их назад», – отметила певица.

Запланированные концерты Лолиты были отменены в ряде крымских городов: Севастополь, Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Керчь.

Лолита уже выступала аннексированном Крыму, за что в апреле 2017 года получила запрет на посещение Украины сроком на три года из-за «нарушения ею законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска».

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.