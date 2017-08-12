На месте закрытого КаZантипа в Крыму молодежь проводит вечеринки ‒ СМИ

В крымское село Поповка, где до 2013 года проводился известный музыкальный фестиваль КаZантип, вновь приезжает молодежь на музыкальные вечеринки. Об этом пишет еженедельник «Крымский телеграф».

По информации издания, в селе можно встретить молодых людей с желтым чемоданчиком ‒ символом музыкального фестиваля КаZантип. Также отдыхающие носят так называемую визу, по которой раньше можно было попасть на закрытую территорию фестиваля.

Как сообщается, «Группа севастопольских энтузиастов», взяла танцполы в аренду и проводит на пляже вечеринки.

Оставшиеся после проекта конструкции сейчас находятся в аварийном состоянии, отмечает издание. Но организаторы стараются на них заработать: за подъем на смотровую башню ‒ 100 рублей с человека. Можно арендовать второй этаж в заброшенном металлическом шатре за 1000 рублей. За 250 рублей можно приобрести оригинальные «казантипские визы».

Глава администрации Штормового Сайд-Хасайн Катаев сообщил «Крымскому телеграфу», что все сооружения на пляже должны были снести, поскольку организаторы не платили за аренду. Но в последний момент долги были погашены. По словам чиновника, вся деятельность, которая сейчас проводится на пляже, в том числе и взимание платы с туристов на смотровую башню, является незаконной.

Фестиваль КаZантип с 1993 по 2013 года проводился в Крыму: сначала в Щелкино, а затем – в селе Поповка. В 2014 году организаторы фестиваля провели его в Грузии, где это вызвало протесты Грузинской православной церкви.

В феврале 2015 года КаZантип попытались организовать в Камбодже, но там его запретили местные власти.

Летом 2015 года КаZантип под новым названием Befooz был запланирован в Крыму. Но российские силовые и контролирующие органы воспрепятствовали его проведению: отключили электричество, конфисковали генераторы и оцепили территорию ОМОНом. Тем не менее, тысячи посетителей Befooz оставались на территории с 31 июля до 16 августа.

В начале 2017 года КаZантип под новым брендом «Epizode» прошел во Вьетнаме, на острове Фукуок.