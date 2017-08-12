В Ростуризме утверждают, что россияне массово отказываются от путевок в Турцию

В Ростуризме утверждают, что получают «многочисленные обращения граждан» по поводу расторжения договоров о туристических поездках в Турцию. На сайте ведомства 12 августа в связи с этим публикуют разъяснение о порядке возврата средств при отказе от поездки.

«В сложившейся ситуации турист имеет право на расторжение либо изменение договора о реализации туристского продукта. Для расторжения договора туристу необходимо обратиться с соответствующим заявлением к туроператору либо к турагенту», – говорится в сообщении.

В Ростуризме отметили, что в случае отказа туроператора в добровольном порядке удовлетворить требования туриста суд может взыскать с компании штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной потребителю.

Накануне Роспотребнадзор признал условия в районе турецкого залива Анталья, где располагаются популярные курорты, небезопасными для российских туристов.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Турции распространяется вирус Коксаки, из-за которого туристы, в том числе и российские, массово покидают курорты. В Роспотребназоре заявили, что пока не поступало сообщений об осложнении эпидемиологической ситуации в стране.

В июле министерство туризма Турции сообщило, что Россия заняла первое место по числу туристов, решивших отправиться в Турцию.

Число россиян, посещающих турецкие курорты, сократилось в конце 2015 года на фоне резкого ухудшения отношений между Москвой и Анкарой из-за сбитого российского бомбардировщика. В августе минувшего года Россия отменила запрет на чартерные рейсы в Турцию после того, как президент Эрдоган принес извинения.