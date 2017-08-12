Крымский блогер удивился малому количеству отдыхающих в Алупке (видео)

В курортной Алупке не наблюдается большого количества отдыхающих, сообщил 12 августа крымский блогер Заир Баккал.

Крымчанин опубликовал видео, снятое в Алупке, и отметил, что несмотря на выходной день, людей на улицах курортного города он видел не очень много.

«Очень удивился отсутствию большого количества отдыхающих в таком популярном месте. И это в субботний день. В Алупке всегда было многолюдно, поскольку приезжих привлекали Воронцовский парк, дворец, музеи. Конечно, отдыхающие есть, в первую очередь, в Воронцовском дворце, но их не так много. В этом году то ли из-за падения популярности среди туристов, то ли общая тенденция – в общем вопрос для меня остался открытым», – прокомментировал видео крымский блогер.

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщал, что спрос россиян на отдых в аннексированном Крыму по сравнению с 2016 годом упал на 30 процентов.

Ранее в подконтрольный Кремлю министерстве курортов и туризма Крыма предположили, что после открытия Керченского моста туристический поток на полуостров возрастет на треть.